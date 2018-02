Ex-ministro grego é condenado a 20 anos de prisão

O ex-ministro negou as acusações e acusou os promotores e terem conduzido um julgamento motivado pela política. Tsochadzopoulos passou quase um ano e meio detido em prisão preventiva à espera do julgamento, assim como sua esposa, filha e outras pessoas próximas.

A mulher e filha de Tsochadzopoulos foram condenadas a 12 anos de prisão, sua ex-esposa e primo foram sentenciados a seis anos de prisão. Os outros acusados foram condenados a penas que variam de seis a 16 anos na prisão.

Mais da metade dos acusados vai aguardar em liberdade os pedidos de apelação, decisão que não vale para Tsochadzopoulos, sua esposa e filha.

Em abril, um tribunal havia condenado Tsochadzopoulos, de 73 anos, a oito anos de prisão por apresentar falsas declarações de renda. O tribunal também havia ordenado o confisco de sua casa no centro de Atenas e impôs uma multa de 520 mil euros (US$ 706,8 mil). O caso refere-se a corrupção na compra de equipamentos militares. Fonte: Associated Press.