Ex-ministro guatemalteco é preso na Espanha O ex-ministro da Casa Civil guatemalteco Carlos Vielman, acusado de vários homicídios no país centro-americano, foi detido hoje em uma rua no centro de Madri, informou a polícia espanhola. Vielman estava foragido da justiça havia dois meses, após a Comissão Internacional Contra a Impunidade na Guatemala (CICIG) vinculá-lo com a suposta execução de sete detentos amotinados em uma prisão, em 2006.