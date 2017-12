Ex-ministro iraquiano que fugiu da cadeia está na Jordânia Ayham al-Samaraie, ex-integrante do gabinete iraquiano que este mês escapou de uma prisão de Bagdá chegou à Jordânia, informou nesta terça-feira o primeiro-ministro desse país. "Ayham al-Samaraie desembarcou em Amã em um avião americano", explicou o premier Marouf al-Bakhit. O premier jordaniano disse que ainda não recebeu das autoridades iraquianas nenhum pedido para extraditar o fugitivo. Ex-ministro iraquiano da eletricidade, Al-Samaraie possui cidadania norte-americana e cumpria prisão por atos de corrupção, até fugir em meados de dezembro. Disse ter contado com a ajuda de um "grupo multinacional" para fugir. O porta-voz Lou Fintor, da Embaixada dos EUA em Bagdá, assegurou que o governo de seu país não teve nada a ver com a fuga do ex-ministro, negando ainda que ele tenha escapado em um avião americano. O porta-voz disse não saber se o ex-ministro, que tem residência em Chicago, receberá autorização para voltar em liberdade aos EUA. Após a queda de Saddam Hussein, em 2003, Al-Samaraie se tornou membro do governo de transição, até ser detido em agosto último, condenado por corrupção e sentenciado a dois anos de prisão.