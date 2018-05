Ex-ministro líbio vai discutir futuro do país no Catar

Ex-chanceler líbio Koussa em coletiva de imprensa em Trípoli, antes de deixar o país

LONDRES - O ex-ministro de Relações Exteriores da Líbia, Moussa Koussa, viajará a Doha, capital do Catar, para reuniões com o governo do emirado e representantes da Líbia, disse à Reuters nesta terça-feira, 12, o governo britânico.

Koussa, o mais alto membro do governo líbio a deixar o país durante a crise, estava no Reino Unido. De acordo com a BBC, o ex-ministro estava em um local desconhecido, depois de ter viajado para lá a partir da Tunísia, vizinha da Líbia.

Ele chegou ao Reino Unido no dia 30 de março, depois de desertar de seu posto de chanceler do regime de Kadafi. Koussa foi ainda chefe do serviço secreto líbio.

O ex-ministro foi acusado por suspeita de envolvimento no ataque ao avião que explodiu sobre Lockerbie, sul da Escócia, no final de 1988. No atentado, 270 pessoas morreram, incluindo a tripulação, os 243 passageiros e 11 pessoas que estavam no solo. Koussa chegou a ser interrogado pela polícia escocesa, que investigava o ataque.

Em um comunicado enviado à BBC, Koussa afirmou que se "devotou" ao trabalho no regime de Kadafi durante 30 anos, e que estava certo de que servia o povo líbio. Mas, escreveu, "depois dos últimos eventos as coisas mudaram e eu não pude mais continuar".

No documento, Koussa reconhece que poderá ter problemas. "Eu sei que o que eu fiz para renunciar vai me trazer problemas, mas estou pronto para fazer sacrifícios em nome do meu país".

Um grupo internacional de contato deve realizar negociações sobre o futuro da Líbia em Doha nesta terça-feira.

