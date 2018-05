Ex-ministro pede novas eleições parlamentares na Rússia

MOSCOU - O ex-ministro das Finanças da Rússia Alexei Kudrin, aliado do primeiro-ministro Vladimir Putin, pediu nesta sexta-feira, 6, que as eleições parlamentares de seu país sejam realizadas novamente devido às suspeitas de fraudes que cercam o pleito e levaram a dezenas de protestos nas ruas de Moscou.

Em um comunicado postado em seu blog, Kudrin afirma que o governo deve abrir o diálogo com a oposição sobre a realização de uma nova votação, mas desta vez sob leis eleitorais revisadas. A nota deve inflamar ainda mais a atividade dos opositores de Putin a protestar contra o premiê, que disputará a presidência em março.

Dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas da capital russa para exigir uma nova votação e o fim do governo de 12 anos do Rússia Unida, o partido de Putin e do presidente, Dmitri Medvedev, nos dias seguintes ao pleito, realizado em 4 de dezembro. Foram os maiores protestos populares na Rússia desde que o país fazia parte da União Soviética.

Kudrin disse que as autoridades precisam reconhecer que as eleições parlamentares de dezembro tiveram falhas, alertando que o mesmo poderia ocorrer na disputa presidencial. "Sem o reconhecimento de que as eleições foram injustas, o pleito presidencial será colocado em dúvida, não importa o quanto honesto seja", escreveu o ex-ministro.

De acordo com ele, o governo e a oposição devem dialogar sobre a mudança das leis eleitorais e das regras sobre partidos políticos. Ele ainda acrescentou que a pressão da oposição para derrubar Putin poderia gerar tumultos excessivos.

Embora Putin ainda não veja nos adversários qualquer nome que ameace sua busca à presidência neste ano, os protestos sinalizaram grande insatisfação popular e mostraram que dificilmente o premiê evitará um segundo turno. Qualquer evidência de irregularidade no pleito também pode aumentar a pressão e impedir a vitória do premiê.

Kudrin deixou o gabinete forçosamente em setembro, depois de servir 10 anos ao Rússia Unida. O motivo foram atritos com Medvedev. O ex-ministro é amplamente elogiado por suas políticas fiscais conservadoras, que pouparam a Rússia de sofrer maiores efeitos da crise econômica entre 2008 e 2009. Apesar das tensões, Putin afirma que ele e Kudrin são amigos.