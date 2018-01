Ex-ministro reformista é escolhido prefeito de Teerã

TEERÃ - O ex-ministro e veterano político reformista Mohammad-Ali Najafi foi escolhido prefeito de Teerã nesta quinta-feira, 10. Nas eleições de maio, os conservadores perderam 21 cadeiras da Câmara Municipal da capital.

Najafi, de 66 anos e com formação em Matemática pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi ministro de Ciência e Educação nas décadas de 80 e 90 e chefe do Centro de Planejamento e Orçamento do Irã. No primeiro mandato do presidente Hassan Rohani foi novamente indicado para ocupar a pasta da Educação, mas não conseguiu o apoio do Parlamento.

Após uma votação preliminar em julho, hoje a Câmara Municipal fez a eleição final para escolher o prefeito, de acordo com a imprensa oficial do Irã. Najafi substitui o conservador Mohammad Baqer Qalibaf, que estava no cargo desde 2005, e começará oficialmente o seu mandato de quatro anos em 6 de setembro.

A derrota nas eleições municipais de maio foi um grande abalo para os conservadores, que controlavam a prefeitura há 15 anos.

Os desafios do novo prefeito são, conforme o site oficial, melhorar a rede de transporte público, lutar contra a poluição atmosférica e contra a corrupção, e encontrar uma solução ao crescente número de moradores de rua e usuários de drogas na capital. / EFE