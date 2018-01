Ex-ministro taleban é detido no Paquistão O ex-ministro da Defesa taleban, o mulá Ubaidullah Akhund, considerado um dos principais líderes da insurgência afegã, foi detido com outras duas pessoas na cidade de Quetta, no oeste do Paquistão, anunciou esta sexta-feira, 2, uma fonte oficial. A fonte, citada pelo jornal paquistanês Dawn, disse que a detenção aconteceu na segunda-feira, enquanto o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, visitava o Paquistão de surpresa para exigir das autoridades uma luta mais contundente contra os talebans e a Al-Qaeda. Segundo a fonte, a operação que levou à detenção de Akhund tinha sido planejada antes da visita de Cheney e se apoiava em dados obtidos pelos serviços de inteligência. O ex-ministro é considerado um dos homens mais próximos ao líder máximo dos talebans, o mulá Omar. Com ele foram detidos outros dois membros da insurgência que "poderiam ser" Amir Khan Haqqani, comandante da província oriental de Zabul, e o ex-governador da província de Helmand, Abdul Bari, acrescentou o jornal. O mulá Obaidullah é um dos 10 membros do Conselho de Dirigentes Taleban, constituído em junho de 2003. Ele é suspeito de comandar as forças insurgentes, cada vez mais ativas no Afeganistão. É o mais alto dirigente da insurgência detido desde a queda do regime ultra-fundamentalista, em 2001. Havia uma recompensa de US$ 1 milhão pela sua captura. O Paquistão costuma anunciar operações relevantes contra os fundamentalistas que operam em seu território cada vez que os EUA ou algum de seus aliados no Afeganistão renova suas pressões.