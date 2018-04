Ex-ministro vence eleição presidencial na Finlândia O conservador Sauli Niinistoe, ex-ministro de Finanças da Finlândia, venceu as eleições para presidente do país com 63,1% dos votos, informa a agência Dow Jones. Seu concorrente, Pekka Haavisto, do Partido Verde, reconheceu a derrota nas urnas. Ele teve 36,9% dos votos com 90% das urnas apuradas. Ambos os candidatos apareceram na televisão cumprimentando-se e apertando as mãos.