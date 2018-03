Ex-modelo da Playboy quer falar sobre affair que afirma ter tido com Trump

NOVA YORK - Uma ex-modelo da Playboy que afirma ter tido um affair com o presidente americano, Donald Trump, entrou com uma ação na Justiça nesta terça-feira, 20, para anular a validade de um acordo de confidencialidade que assinou em troca de seu silêncio sobre o caso - tornando-se a segunda mulher neste mês a pôr em cheque os esforços feitos pelos aliados do magnata, durante sua campanha à presidência, de enterrar histórias sobre suas relações extraconjugais.

Karen McDougal, que continua trabalhando como modelo, está processando a empresa American Media, dona do tabloide The National Enquirer, que pagou a ela US$ 150 mil - o executivo-chefe da companhia é amigo de Trump. A outra mulher que processa o presidente, a atriz pornô Stephanie Clifford, conhecida na indústria como Stormy Daniels, recebeu US$ 130 mil do advogado de Trump Micheal Cohen para se calar e, com seu processo, também pretende anular o pacto de confidencialidade.

+ Trump pede US$ 20 milhões a atriz pornô por quebrar pacto de silêncio

Ambas as mulheres argumentam que os contratos são inválidos e tentam contornar as cláusulas que determinam que elas resolvam disputas por meio de procedimentos secretos em vez de tribunais. Trump negou os affairs. / NYT