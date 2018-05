Ex-monitor vê 'farsa' em missão da Liga Árabe na Síria

BEIRUTE, LÍBANO - Os observadores da Liga Árabe na Síria foram submetidos nesta quarta-feira, 11, a uma nova prova, após um ex-monitor afirmar que a missão é uma "farsa". Os monitores da Liga Árabe estão no país para avaliar se o governo do presidente Bashar al-Assad cumpre um plano para acabar com a repressão militar de 10 meses contra os dissidentes.

Veja também:

MAPA: A revolta que abalou o Oriente Médio

OLHAR SOBRE O MUNDO: Imagens da revolução

ESPECIAL: Um ano de Primavera Árabe

"A missão foi uma farsa e os observadores têm sido enganados", afirmou Anwer Malek à rede al-Jazeera. "O regime orquestrou e fabricou a maior parte do que vimos para evitar que a Liga Árabe atue contra o regime."

A emissora identificou Malek como um observador que renunciou à missão por não concordar com o que ocorria. A Liga Árabe não comentou o caso.

O nome de Malek estava em uma lista de observadores enviados à Síria no fim de dezembro. Ele foi identificado como um tunisiano que trabalhava para o Comitê Árabe para os Direitos Humanos, organização sediada em Paris.

Segundo funcionários da Liga Árabe, três observadores se negaram a concluir sua missão e retornaram, alegando problemas de saúde. O funcionário, que pediu anonimato por não poder falar com a imprensa, não identificou esses três nomes. Segundo a ONU, mais de 5 mil pessoas foram mortas desde o início da repressão na Síria.

As informações são da Associated Press.