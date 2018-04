Ex-mordomo de Bento XVI declara-se inocente de furto

Promotores afirmam que Paolo Gabriele, de 46 anos, roubou as cartas e documentos que tratavam de disputas de poder e corrupção no Vaticano e as passou para um jornalista italiano, no maior escândalo do pontificado de Bento XVI. O ex-mordomo pode pegar até quatro anos de prisão se for considerado culpado, mas a maioria dos especialistas em Vaticano afirmam que ele receberá o perdão papal se condenado.

Quando foi preso, Gabriele disse que vazou os documentos porque queria expor o "mal e corrupção" na Igreja. Ele manteve a confissão perante o juiz nesta terça-feira. As informações são da Associated Press.