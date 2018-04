Ex-mordomo do papa guardou milhares de documentos

Os policiais testemunharam no julgamento de Paolo Gabriele, ex-mordomo e homem de confiança do papa, que pode pegar até quatro anos de prisão se condenado por furto agravado. Ele vazou os documentos secretos para um jornalista italiano, no maior escândalo do pontificado de Bento XVI. Quando foi preso, Gabriele disse que agiu para expor o "mal e corrupção" na Igreja.

As últimas quatro testemunhas foram ouvidas nesta quarta-feira e os argumentos finais estão agendados para o domingo, quando também deve sair o veredicto.

Na terça-feira Gabriele declarou-se inocente das acusações de furto, mas reconheceu que fotocopiou os papéis e traiu a confiança do papa, que ele disse amar como a um pai. As informações são da Associated Press.