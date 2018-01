Ex-mordomo explica divórcio de Diana e Charles: "todo mundo se metia" Interferências externas teriam sido responsáveis pelo divórcio do príncipe Charles e da princesa Diana. Em entrevista ao jornal Daily Mirror, Paul Burell, ex-mordomo de Diana, disse que "todo mundo se metia" no relacionamento dos dois. Ele disse que o ex-arcebispo de Canterbury, George Carey, e o primeiro-ministro, John Major, estão entre as pessoas que "interferiram" na turbulenta relação do então casal real.