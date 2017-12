Ex-mordomo leva Diana para a Broadway O ex-mordomo da Diana levou seu one-man show para a Brodway para contar a história de uma mulher solitária, ?que nunca combinou com o mundo da realeza?. Paul Burrell, por muito tempo serviçal da realeza, a quem Diana chamava ?minha rocha?, desfiou suas memórias no palco, ontem à noite, num espetáculo baseado em seu livro Uma Questão de Honra (A Royal Duty, em inglês). ?A mulher que vocês conheceram como princesa, eu conheci por trás das portas?, disse Burrell a um público esparso de cerca de 100 pessoas, no Town Hall Theater, perto de Times Square. Anteriormente, o show havia sido apresentado no Theater Royal Drury Lane, de Londres. Burrell foi transformado em vilão, pela imprensa inglesa, e criticado pela família e amigos de Diana, quando publicou o livro no ano passado. Ele sofreu um processo, em 2002, sob acusação de haver roubado centenas de itens do espólio de Diana, que morreu em um acidente de carro, em Paris, em 1997. O caso foi encerrado quando a rainha Elizabeth II disse aos promotores que Burrel havia lhe contado que estava guardando algumas coisa de Diana por segurança. Durante o espetáculo, Burrell fala afetuosamente sobre suas lembranças a serviço de Diana, especificamente das sua muitas missões humanitárias e do imenso e chique guarda-roupa da princesa. Mas ele é, entretanto, menos detalhista que o livro, que retrata um quadro íntimo da vida privada de Diana. E inclui extratos de cartas atrevidas, trocadas por Diana e seu sogro, príncipe Philip, e uma carta do irmão dela, expressando temores por sua saúde mental. Os filhos de Diana, príncipe William e príncipe Harry, acharam o livro uma ?traição fria e aberta?, que teria ?mortificado? Diana. Na apresentação de ontem, Burrel garantiu que pretendia manter os momentos mais privados de Diana em segredo. ?Tudo o que quero é prestar homenagens à sua memória?, disse. Parte do público americano achou que a apresentação de Burrel foi auto-referente e revelou pouco de novo sobre a vida de Diana. ?Acho que ele mais falou sobre si mesmo do que sobre ela?, disse Lynda Feld. ?Foi como se, incidentalmente, ela estivesse em sua história a cerca de sua vida com a família real.? Mas Sebastian Sinclair achou que o ex-mordomo foi muito sincero. ?Ele foi elegante?, disse Sinclair. ?Fiquei impressionado e, ao mesmo tempo, comovido.?