Ex-mulher de Fujimori é reeleita A ex-mulher do ex-presidente Alberto Fujimori, Susana Higuchi, foi reeleita congressista pela Frente Independente Moralizadora (FIM) para o período 2001-2006, informaram hoje as autoridades eleitorais. Higuchi foi a segunda mais votada entre os 11 legisladores eleitos pelo FIM, obtendo 80.461 votos nas eleições de 8 de abril. No pleito, foram escolhidos os 120 legisladores do Congresso unicameral peruano. O casal teve quatro filhos e se divorciou há alguns anos - por vários tipos de divergências, incluindo as políticas -, quando Fujimori ainda governava o Peru.