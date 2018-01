Ex-mulher de Mandela é condenada por fraude Winnie Madikizela-Mandela, a ex-mulher do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, foi condenada nesta sexta-feira a quatro anos de prisão por roubo e fraude de cerca de US$ 120 mil. A investigação apurou que cartas com o logotipo da Liga de Mulheres do Congresso Nacional Africano, e firmadas por Winnie, que é parlamentar, foram usadas para obter empréstimos bancários de maneira fraudulenta em nome de funcionários fantasma, inclusive de sua filha, Zinzi. Winnie é reincidente. Em 1991, ?a mãe da nação? como ainda é chamada pelos seus partidários, foi condenada por seqüestrar e agressão física e sentenciada a 6 anos de prisão. A decisão foi apelada e reduzida a multa.