Ex-nazista condenado na Alemanha por massacre de 1944 Um ex-major da polícia secreta nazista foi condenado nesta sexta-feira a sete anos de prisão, por 59 acusações de assassinato em massacre "ilegal e cruel" de prisioneiros italianos durante a Segunda Guerra mundial. Friedrich Engel, de 93 anos, declarou-se inocente e culpou oficiais da Marinha alemã por terem disparado durante o massacre de maio de 1944 em um desfiladeiro nas montanhas perto de Gênova, na Itália. Os promotores pediram privação da liberdade, mas um tribunal estatal de Hamburgo emitiu uma sentença menos dura, dadas as "circunstâncias excepcionais" criadas pelo longo intervalo entre os crimes e um testemunho pouco consistente. "Foram mortes cruéis e ilegais, para as quais Engel colaborou", disse o juiz Rolf Seedorf. Seedorf rejeitou o argumento de Engel de que o pessoal da Marinha que patrulhava o transporte dos italianos desde a prisão de Marssi, em Gênova, disparou no desfiladeiro de Turchino e teve responsabilidade maior no caso. A corte considerou que o acusado era o oficial de maior patente que estava presente na ocasião. O tribunal baseou sua posição em diversas declarações, incluindo as de ex-oficiais do Exército alemão, e registros históricos. O massacre de Turchino foi uma represália contra um ataque de guerrilheiros italianos contra um cinema, onde morreram cinco soldados alemães. Os promotres qualificaram as mortes como particularmente cruéis, já que os cativos italianos foram atados aos pares e obrigados a caminhar até uma fossa aberta, diante da qual foram atingidos por disparos.