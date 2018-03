Ex-paramilitar acusado de matar deputado é absolvido

O ex-chefe paramilitar Diego Fernando Murillo, conhecido como Don Berna, foi absolvido na quinta-feira pelo assassinato de um deputado e outras duas pessoas, disseram fontes judiciais. A decisão foi de um juiz da cidade colombiana de Montería, capital do departamento de Córdoba, no noroeste da Colômbia. O deputado Orlando Benítez e dois acompanhantes foram assassinados em 10 de abril de 2005 no município de Tierralta, também em Córdoba. Don Berna sempre negou ter sido o mandante do crime, cometido quando ele era um dos negociadores das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), nas conversas com delegados do Governo do presidente Álvaro Uribe. O ex-paramilitar está detido atualmente na prisão de alta segurança de Itagüí, vizinha a Medellín. Um tribunal de Nova York quer julgar Don Berna por tráfico de narcóticos e lavagem de dinheiro. Mas, como ele participa do processo de paz na Colômbia, não será extraditado.