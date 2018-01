Ex-Partido Comunista Brasileiro condena Cuba O PPS, ex-Partido Comunista Brasileiro, divulgou hoje uma nota condenando Cuba pelo fuzilamento de três cubanos que teriam seqüestrado uma balsa para fugir do país. ?A pena de morte, sob qualquer pretexto, inclusive como punição para o crime de seqüestro, é inadmissível para os humanistas?, disse a nota assinada pelo presidente do partido, deputado Roberto Freire (PE). O partido defende a ?democratização da vida política em Cuba? e considera ?inaceitável o recrudescimento da perseguição e condenação de cidadãos e cidadãs que discordam ou dissentem do regime cubano?.