Ex-policial americano é condenado a 20 anos de prisão por matar homem negro

WASHINGTON - O ex-policial americano Michael Slager foi condenado na quinta-feira, 8, a 20 anos de prisão por ter assassinado, em 2015, um negro desarmado, segundo informações do Departamento de Justiça.

+ Ex-policial da Carolina do Sul será julgado por morte de homem negro

Esta condenação é uma raridade nos Estados Unidos, país onde poucos casos de cidadãos negros mortos por policiais chegam aos tribunais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os fatos ocorreram na Carolina do Sul, em abril de 2015, quando Slager, que na época trabalhava para o Departamento de Polícia de North Charleston, parou Walter Scott por estar com uma luz do seu veículo quebrado.

Durante a abordagem, Scott fugiu a pé de Slager por um terreno baldio, e recebeu cinco tiros pelas costas. Uma pessoa que passava pelo local gravou a cena, que foi utilizada pelo juiz para considerar a morte como um homicídio dolosos - aquele com intenção de matar.

+ Policial que matou homem negro nos EUA é exonerado

O assassinato de Scott aconteceu em um período no qual as forças de segurança nos Estados Unidos eram questionadas após a morte de vários negros pelas mãos da polícia.

O caso que acendeu o pavio foi o do jovem Michael Brown, em Missouri, em 2014, uma morte que desencadeou violentos protestos e reavivou as tensões raciais no país.

No caso de Scott, a polêmica desencadeada com a gravação culminou com a demissão de Slager e a prisão dele poucos dias depois do assassinato.

A família de Scott conseguiu um acordo econômico com o município de North Charleston pelo qual recebeu US$ 6,5 milhões em indenização. / EFE