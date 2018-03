Ex-policial de Los Angeles morre em incêndio após cerco

Foi neste local que Dorner aparentemente se refugiou na quinta-feira, quatro dias depois de ter iniciado os ataques. As buscas terminaram quando um homem que, acredita-se seja Dorner, deixou o esconderijo, roubou dois carros, se isolou numa choupana vazia e deu início a um intenso tiroteio, no qual foi morto um vice-xerife e outro ficou ferido, antes de a edificação pegar fogo. Horas mais tarde, seu corpo carbonizado foi encontrado no interior da casa.

"Temos razões para acreditar que é ele", disse a porta-voz do xerife do condado de San Bernardino, Cynthia Bachman.

Dorner, de 33 anos, havia escrito no Facebook que esperava morrer no final, durante um confronto violento com a polícia. O aparente fim ocorreu seis dias depois de sua picape em chamas - com armas de equipamento de camping - ter sido abandonada numa estrada do Parque Nacional de San Bernardino, perto da estação de esqui de Big Bear Lake.

Com poucas pistas e sem sinal de Dorner, a polícia ofereceu uma recompensa de US$ 1 milhão por ele. Poucas horas depois de a polícia ter anunciado, na terça feira, que havia recebido mais de 1 mil informações que não ajudaram a encontrar Dorner, foi recebida a informações de que um homem, com as características do fugitivo, havia prendido duas pessoas numa choupana em Big Bear Lake, roubado seu carro e fugido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Guardas do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, que faziam parte das buscas, viram o Nissan roxo que havia sido roubado indo na direção oposta e iniciaram a perseguição, quando viram uma picape branca vir em sua direção. "Eles olharam para o motorista e perceberam que era o suspeito", disse Foy.

Dorner, que roubou a picape após bater o primeiro carro, baixou o vidro e abriu fogo contra os guardas, atingindo seu veículo mais de dez vezes. Um dos guardas atirou no suspeito, embora não esteja claro se ele foi atingido. Dorner bateu o carro num banco de neve e saiu correndo, a pé, para a choupana, onde começou um tiroteio.

Um grupo de agentes da SWAT cercou o local e usou um veículo blindado para quebrar as janelas, disse um policial, que pediu anonimato. As autoridades então bombearam gás para dentro da casa e mandaram uma mensagem por um megafone: "renda-se ou saia". O veículo blindado derrubou cada uma das quatro paredes de choupana.

Um único tiro foi ouvido dentro da choupana, que se incendiou, disseram fontes à Associated Press. Até terça-feira, as autoridades não estavam certas de que Dorner ainda estava em Big Bear Lake, onde seu carro foi encontrado a uma pequena distância da choupana onde ele se escondeu.

A polícia disse que Dorner iniciou sua fuga em 6 de fevereiro, após ser estabelecida sua conexão com os assassinatos de filha de um ex-capitão da polícia e seu noivo. Dorner considerava o ex-capitão Randal Quan, da polícia de Los Angeles, responsável por ter dado pouco apoio antes de o conselho disciplinar da polícia tê-lo demitido por preencher um relatório falso.

O suspeito, que é negro, afirmou em seu texto que foi alvo de racismo pelo departamento e afirmou ter feito a coisa certa. As informações são da Associated Press.