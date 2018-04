Ex-pré-candidato democrata à Casa Branca dará apoio a Obama O ex-aspirante democrata à Presidência dos Estados Unidos Chris Dodd vai manifestar nesta terça-feira apoio à candidatura de Barack Obama, informou uma fonte próxima à campanha de Obama. Senador pelo Estado de Connecticut, Dodd desistiu no começo de janeiro da disputa pela indicação dos democratas, depois de obter a sexta colocação no caucus (assembléia de eleitores) de Iowa, a primeira prévia do partido. Obama disputa agora a nomeação do Partido Democrata com a ex-primeira-dama Hillary Clinton. Eles se enfrentam nesta terça-feira à noite em um debate crucial na TV, antes das primárias no Texas e em Ohio, na semana que vem. Dodd foi eleito pela primeira vez para o Congresso norte-americano em 1974. (Por Jeff Mason)