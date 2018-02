Ex-prédio do Dops abrigará mostras Existem histórias do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) que não são muito conhecidas e não têm nada a ver com os relatos de presos políticos do período da ditadura militar nos anos 60. Monteiro Lobato, por exemplo, é o dono do prontuário 6.575, de meados da década de 40. Anos antes de prendê-lo, funcionários do departamento dedicaram parte de seu tempo à perseguição de mulheres estrangeiras. Esses casos compõem a exposição Cotidiano Vigiado, que fará parte da reinauguração do prédio do órgão nesta quinta-feira, com algumas partes restauradas e outras reformadas. O escritor que inventou os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi preso após uma de suas manifestações pela busca de petróleo no País. Em seu prontuário estão textos, entrevistas e livros apreendidos, como a sua versão de Peter Pan. Para o governo, a obra "desprezava valores nacionais". Também fazem parte da história do Dops, perseguições a alemães, italianos, japoneses e judeus, na Segunda Guerra Mundial. O coordenador da exposição, José Roberto Walker, destaca, porém, as perseguições a mulheres estrangeiras nos anos 30. "Havia um preconceito incrível contra mulheres que tinham formação intelectual e opinião política", conta. Transformação - A mostra organizada por ele tenta contar a história do Dops desde sua criação, em 1924. O órgão funcionou até 1982, quando o prédio, que fica ao lado da Sala São Paulo, no centro, foi desocupado e transferido para outros departamentos do Estado. A idéia de restaurar o edifício projetado por Ramos de Azevedo e dar a ele um uso bem diferente daquele que "consagrou" a construção vinha sendo amadurecida. Em 2000, a fachada foi restaurada. Em 2001, o arquiteto Haron Cohen iniciou a transformação do prédio em um museu. Amanhã à noite, o governador Geraldo Alckmin entrega a obra pronta. É lá que o secretário de Cultura, Marcos Mendonça, espera montar o Museu do Imaginário do Povo Brasileiro até o fim do ano. Por enquanto, além da mostra, uma instalação do artista plástico Siron Franco e uma exposição sobre a Declaração dos Direitos Humanos ficarão montadas. A idéia, diz o secretário, é usar o espaço para celebrar a liberdade, por meio de exposições. Cohen diz que procurou eliminar as lembranças da repressão. Mendonça, que tem ficha no Dops, afirma que sempre sonhou em fazer do prédio um "espaço de felicidade".