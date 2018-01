Ex-prefeito de Lisboa é indicado a primeiro-ministro de Portugal O prefeito de Lisboa, Pedro Santana Lopes, foi indicado neste domingo para ser o novo primeiro-ministro português após a saída de José Manuel Durão Barroso, escolhido para presidente da Comissão Européia. O conselho nacional do Partido Social-Democrata, de Santana Lopes, reuniu-se e apontou por unanimidade o prefeito lisboeta para terminar os remanescentes dois anos de mandato de Barroso, informou o presidente do conselho partidário, Manuel Dias Loureiro. Barroso foi escolhido no mês passado para substituir o italiano Romano Prodi na liderança da Comissão Européia, o corpo executivo que administra os assuntos do dia-a-dia da União Européia, que reúne 25 países do continente, e deverá assumir o novo cargo no final de outubro.