Ex-prefeito de NY prepara pré-candidatura à Casa Branca O ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani está próximo de lançar sua candidatura à indicação do Partido Republicano para concorrer às eleições presidenciais de 2008 nos Estados Unidos. Giuliani foi muito elogiado por sua atuação durante os ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center, em Nova York. Ele teve na época grande exposição pública. Com a notificação feita à Comissão Federal Eleitoral nesta segunda-feira, Giuliani está legalmente equiparado aos republicanos John McCain e Mitt Romney, ambos de olho na Casa Branca. Mas ao contrário de seus principais rivais, Giuliani vinha dando sinais ambíguos sobre seu desejo de concorrer à indicação republicana. Ele criou um comitê exploratório em novembro passado e disse que estava "testando as águas". A legislação americana permitia que, ao criar tal comitê, Giuliani viajasse pelo país para buscar apoio ao seu nome sem se declarar formalmente candidato. Analistas acreditam que as posições moderadas de Giuliani podem desencorajar apoio dos republicanos mais tradicionais. Seu apoio a uniões de homossexuais e a pesquisas com células-tronco colocam-no à esquerda da maioria dos membros do Partido Republicano.