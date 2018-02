Ex-prefeito é assassinado na Colômbia O ex-prefeito do município colombiano de Altos del Rosario, Efren Rodríguez, foi assassinado hoje por dois homens desconhecidos quando se encontrava em sua residência, na cidade de Cartagena de Indias, norte do país, informou a polícia. O comandante da polícia de Cartagena, coronel Luis Guevara, afirmou que os dois desconhecidos ingressaram na casa do ex-prefeito e dispararam contra ele várias vezes. Guevara disse que não existem provas que relacionem o assassinato de Rodríguez às ameaças de morte feitas pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) contra detentores de cargos eletivos municipais que não renunciem a seus postos. Nenhuma organização reivindicou de imediato o assassinato do ex-prefeito, que ultimamente se dedicava à atividade comercial. O município de Altos del Rosario está localizado na região central do departamento (Estado) de Bolívar, onde atuam grupos paramilitares e as Farc.