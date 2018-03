Ex-premiê de Cingapura deixa hospital

Um comunicado do escritório do governo informou que Lee foi liberado neste domingo e está descansando em casa, onde receberá tratamento anticoagulante. Membro fundador do governista Partido da Ação do Povo, que transformou o pequeno porto em uma metrópole pujante, Lee se tornou primeiro-ministro em 1959 e ficou no poder por 31 anos. Seu filho Lee Hsien Loong é o atual líder do país. As informações são da Associated Press.