Ex-premiê é acusada por abuso de poder na Ucrânia

A ex-aliada do ex-presidente Viktor Yushchenko disse que utilizou dinheiro destinado no Orçamento aos gastos climáticos para cobrir parte do déficit do sistema previdenciário da Ucrânia. O dinheiro, porém, estava alocado para fins ambientais, no âmbito do Protocolo de Kyoto. A investigação representa o mais sério desafio legal a Tymoshenko desde que ela foi forçada a deixar o poder, após a vitória mais cedo neste ano de seu rival Viktor Yanukovych na corrida presidencial. Yanukovych é visto como mais próximo de Moscou. As informações são da Dow Jones.