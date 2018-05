Ex-premiê foi sentenciado à prisão perpétua Nawaz Sharif, de 57 anos, foi primeiro-ministro do Paquistão por dois mandatos, até ser deposto no golpe militar em 1999 liderado pelo general Pervez Musharraf, mas ainda conta com grande popularidade na Província do Punjab. Após o golpe, Sharif foi condenado por corrupção e sentenciado à prisão perpétua por seqüestro. A acusação é relacionada à recusa de Sharif em permitir que o avião comercial que trazia Musharraf do Sri Lanka aterrissasse, apesar de estar quase sem combustível. Sentindo-se ameaçado por Musharraf, Sharif pretendia nomear o general Khwaja Ziauddin como chefe do Exército. Mas militares aliados de Musharraf lançaram o golpe para impedir a substituição.