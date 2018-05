Ex-premiê francês Villepin deve disputar a presidência

Villepin é mais conhecido no cenário internacional por seu inflamado discurso na Organização das Nações Unidas (ONU) contra a invasão liderada pelos Estados Unidos no Iraque. O ex-premiê afirmou que o presidente chegou a consultá-lo para tratar dos recentes distúrbios no mundo árabe. Segundo Villepin, sua relação com Sarkozy é a normal entre dois cidadãos franceses.

A plataforma do partido inclui um papel maior para os trabalhadores no conselho de direção das companhias e um imposto proporcionalmente maior sobre a renda para todos os cidadãos franceses. As informações são da Associated Press.