Ex-premiê Nawaz Sharif lidera votação no Paquistão

De acordo com a comissão eleitoral do país, o comparecimento às urnas foi de aproximadamente 60%, porcentual muito maior do que os 44% da última eleição, apesar das ameaças do Taleban.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Sharif disse que tentará estreitar as relações entre Paquistão e Estados Unidos, caso retorne ao poder. "A relação com os Estados Unidos era muito boa quando eu estava no poder", disse ao jornal, enquanto acompanhava a contagem de votos. "Gostaria de aprofundar essa relação. Precisamos fortalecê-la." Durante a campanha, Sharif evitou criticar o Taleban paquistanês, que, por sua vez, direcionou seus ataques aos partidos seculares que formavam o governo anterior.

Na entrevista ao WSJ, o ex-premiê disse estar otimista quanto a um possível acordo com os Estados Unidos em questões polêmicas, como os ataques de aviões não tripulados (drones) a militantes associados à Al-Qaeda em áreas tribais na fronteira com o Afeganistão. Esses ataques são bastante impopulares no Paquistão, e o principal adversário de Sharif nas eleições, Imran Khan, havia prometido derrubar os drones caso assumisse o poder. Com informações da Dow Jones e da Associated Press.