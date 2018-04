Ex-premiê opositor pede governo interino

O ex-primeiro-ministro do Iraque, Iyad Allawi (foto), candidato que obteve mais votos nas eleições parlamentares de março, pediu ontem a formação de um governo interino com supervisão internacional para evitar que o país sofra uma nova onda de violência. Ele ainda se opôs aos esforços para mudar os resultados eleitorais após a impugnação da eleição de um candidato vitorioso. A anulação da vitória deve beneficiar o atual premiê, Nuri al-Maliki, cuja coalizão perdeu por duas cadeiras no Parlamento.