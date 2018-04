Ex-premiê Sharif volta ao Paquistão

O ex-primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif retornou ontem ao Paquistão, após sete anos de exílio na Arábia Saudita, e iniciou imediatamente uma ofensiva contra o presidente Pervez Musharraf - que o depôs em 1999 -, dizendo que o estado de emergência em vigor não permitirá a eleições livres e justas. "Queremos a democracia e nada mais", disse Sharif por telefone à rede BBC após desembarcar em sua cidade natal, Lahore. "Estou aqui para cumprir meu papel e também realizar esforços para libertar o país da ditadura", acrescentou o ex-premiê. Milhares de partidários saudaram Sharif no aeroporto e nas ruas por onde seu comboio passou. Ele chegou em um avião emprestado pelo rei da Arábia Saudita, Abdala bin Abdel-Aziz, e desfilou por Lahore com uma limusine também cedida pelo monarca. Centenas de veículos participaram da caravana, que seguiu do aeroporto até uma mesquita no centro da cidade. Segundo o canal Dawn, entre 15 mil e 20 mil pessoas conseguiram romper o cordão policial e receberam o ex-premiê. Horas antes do retorno de Sharif, a polícia deteve centenas de partidários do líder oposicionista. As autoridades disseram que buscaram evitar uma repetição dos atentados a bomba lançados no mês passado em Karachi, logo após o retorno da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto ao país. Cerca de 150 pessoas morreram naqueles ataques, lançados perto da caravana de Benazir - que saiu ilesa. "Meu retorno não é resultado de nenhum acordo", disse Sharif, desmentindo rumores de que teria negociado com Musharraf sua volta ao país. "Minha vida e morte são do Paquistão." Ele tinha tentado retornar ao Paquistão em setembro, mas foi deportado assim que chegou ao aeroporto de Islamabad. Sharif liderará a Liga Muçulmana do Paquistão nas eleições parlamentares de 8 de janeiro se o partido não decidir boicotar a votação. O prazo de inscrição vence hoje e Sharif planeja discutir um possível boicote à votação com outro partido de oposição, liderado por Benazir. Ela retornou do exílio após ser anistiada, por Musharraf, de acusações de corrupção. Benazir e o presidente Musharraf, que enfrenta grande queda de popularidade, negociavam a formação de um governo compartilhado. No entanto, a ex-premiê voltou-se contra o presidente depois que, no dia 3, ele decretou estado de emergência, suspendeu a Constituição, destituiu seis juízes da Suprema Corte e prendeu milhares de opositores. Resignado com o regresso de Sharif, Musharraf espera que o partido do ex-premiê participe das eleições, para que a credibilidade da votação não seja questionada, disse ontem um assessor presidencial. Musharraf assegurou um segundo mandato de cinco anos ao destituir os juízes da Suprema Corte que poderiam anular sua reeleição, em 6 de outubro, pelo Parlamento. Agora, em meio a pressões internas e dos EUA, espera-se que Musharraf renuncie à chefia do Exército e preste juramento como um presidente civil nos próximos dias. Na semana passada, o presidente mandou libertar as mais de 5.500 pessoas que haviam sido presas desde o dia 3, mas rejeitou levantar o estado de emergência enquanto não melhorar a segurança no país. Dois atentados suicidas contra alvos militares na cidade de Rawalpindi mataram 35 pessoas no sábado. Ontem, o Exército disse que mais de 30 combatentes pró-Taleban e 2 soldados paquistaneses morreram em uma operação para capturar posições rebeldes no Vale de Swat, norte do país. AP E REUTERS