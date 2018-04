Ex-premiê Sharif volta ao Paquistão e deve participar de eleição O ex-primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif voltou de seu exílio e vai se registrar nesta segunda-feira para as eleições de janeiro, das quais só deve participar se o presidente Pervez Musharraf suspender o estado de emergência. Deposto há oito anos por Musharraf, Sharif estava vivendo na Arábia Saudita, de onde partiu no domingo. Ele disse que a declaração do estado de emergência, no dia 3, deixou o Paquistão à beira de um desastre. Ele afirmou ainda que não vai se candidatar a premiê enquanto Musharraf estiver no poder, e que o presidente deve reempossar os juízes destituídos sob o estado de emergência. Do contrário, o ex-premiê pode boicotar a eleição de 8 de janeiro. "Se alguém te empurra contra a parede, que opções restam? O boicote continua sendo uma opção muito potente para a oposição", disse Sharif a jornalistas em Lahore. Governos ocidentais temem que o estado de emergência, com restrições às liberdades democráticas, acabe dando vantagem aos militantes islâmicos ativos no país. Houve mais de 25 atentados suicidas no país desde julho, sendo dois deles no sábado, em Rawalpindi, com pelo menos 15 mortos. Paralelamente, segundo os militares, 15 militantes foram mortos em combates no vale do Swat. O general Musharraf ganhou um novo mandato numa eleição indireta e deve deixar o comando do Exército para tomar posse pela segunda vez nos próximos dias. (Reportagem adicional de Simon Gardner e Augustine Anthony)