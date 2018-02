Ex-premiê tailandesa volta ao país apesar de ameaça judicial

Yingluck chegou ao aeroporto Don Muang, em Bangcoc, perto da meia-noite de domingo, disse à Reuters seu assistente Wim Roongwattanajinda, acrescentando que os advogados dela estavam prontos para atuar no caso.

Yingluck foi forçada pela Justiça a deixar o cargo em 7 de maio por abuso de poder, após transferir uma alta autoridade estatal. Os militares depuseram seu governo em um golpe em 22 de maio.

Ela pode ser presa e banida da política se o caso do programa de arroz ir para a corte e ela for condenada de negligência.

A Comissão Nacional Anti-Corrupção diz que o programa de compra de arroz, uma política que a ajudou a chegar ao poder em 2011, havia gerado bilhões de dólares em perdas, as quais ela fracassou em conter. Ela nega as alegações.

O esquema efetivamente precificava o arroz tailandês fora do mercado de exportação, e o governo da premiê encontrou poucos compradores para as milhões de toneladas que foram parar nos armazéns do governo.

A comissão, na semana passada, apresentou suas conclusões para o procurador geral do país e recomendou o indiciamento de Yingluck. Promotores esperam decidir em 30 dias se avançarão com o caso.

Yingluck recebeu permissão da junta militar para ir à Europa para o aniversário de seu influente irmão, o ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, que está exilado desde 2008 para não ser preso por corrupção.

Ela deixou a Tailândia em 23 de julho dizendo que voltaria em agosto.