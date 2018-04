Ex-premiê voltará a depor em comissão sobre o Iraque A comissão britânica que investiga a guerra do Iraque convocará, pela segunda vez, o ex-primeiro-ministro Tony Blair para depor. Segundo o jornal "The Times", o presidente do grupo de inquérito, John Chilcot, enviará uma carta ao ex-mandatário solicitando novos esclarecimentos sobre a decisão de invadir o Iraque e derrubar o regime de Saddam Hussein.