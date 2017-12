Ex-premier do Haiti é preso por suspeita de assassinatos Yvon Neptune, primeiro-ministro do deposto presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, foi detido hoje sob suspeita de orquestrar assassinatos durante a rebelião de fevereiro, informou o chefe de polícia, Leon Charles à Rádio Vision 2000. Ele disse que Neptune foi preso em sua casa em Porto Príncipe e não ofereceu resistência. No entanto, membros do Partido Família Lavalas, de Aristide, disseram que Neptune se entregou, pois sabia que as autoridades o estavam procurando. Neptune é acusado de ter ligações com as mortes de vários opositores de Aristide em St. Marc, uma cidade portuária do norte do país onde foi iniciada a onda de violência durante a rebelião armada que depôs Aristide e deixou pelo menos 300 mortos.