Ex-premier Major admite caso extraconjugal Cinco anos depois de uma série de escândalos sexuais que abalaram seu governo, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, John Major, considerado um dos políticos mais corretos do país, admitiu que manteve um caso fora do casamento durante quatro anos com uma colega de seu Partido Conservador também casada. O caso, que aconteceu antes de Major substituir Margaret Thatcher em 1990, foi revelado em trechos do diário de sua amante, Edwina Currie, publicados no jornal The Times. Segundo o jornal, Major disse que sua mulher, Norma, soube do caso há anos, e já o perdoou.