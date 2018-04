Ex-premiês Bhutto e Sharif se registram para pleito no Paquistão Os ex-premiês paquistaneses Benazir Bhutto e Nawaz Sharif inscreveram-se na segunda-feira para concorrer às eleições de janeiro, enquanto um representante do presidente Pervez Musharraf afirmou que ele vai tomar posse do cargo como civil na quinta-feira. Tanto Sharif quanto Bhutto, porém, afirmaram que podem boicotar as eleições gerais de 8 de janeiro, que está sendo organizada sob um estado de emergência imposto por Musharraf no dia 3 de novembro, principalmente para barrar os questionamentos legais sobre um novo mandato para ele. Sharif, duas vezes primeiro-ministro e que foi derrubado por Musharraf há oito anos, disse no domingo que o presidente levou o Paquistão à beira do desastre, e que se reserva o direito de boicotar as eleições. "Não queremos boicotar o pleito, mas, quando se fica contra a parede, que opções restam? O boicote permanece sendo uma opção muito potente para a oposição", disse Sharif numa entrevista coletiva. Musharraf conseguiu seu segundo mandato de cinco anos graças a um novo painel de juízes instituídos por ele e que validaram sua vitória nas eleições de 6 de outubro. Ele vai deixar o cargo de comandante do Exército e tomar posse do cargo de presidente como civil na quinta-feira, disse um porta-voz. (Por Kamran Haider)