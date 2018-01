Ex-presidente americano desembarca em Cuba O ex-presidente americano, Jimmy Carter, desembarca em Cuba neste domingo a convite de Fidel Castro. É a primeira vez que um líder americano visita a ilha desde a revolução cubana. Carter não acredita que sua visita venha a influenciar a maneira como Fidel Castro dirige o país, mas acredita que sua estada pode ajudar na aproximação entre as nações. Os Estados Unidos mantêm um embargo econômico a Cuba desde que os dois países cortaram relações diplomáticas em 1961. Jimmy Carter está viajando com sua esposa, Rosalynn, e um grupo pequeno de executivos. Eles deverão visitar projetos de renovação do centro velho de Havana, escolas e um centro médico. A delegação deve voltar para os Estados Unidos na sexta-feira.