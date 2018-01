George W. Bush defende que mundo está melhor sem Saddam Hussein

WASHINGTON - O ex-presidente americano George W. Bush defendeu que o mundo está melhor sem o ex-presidente iraquiano Saddam Hussein, após a divulgação na quinta-feira de um relatório britânico sobre a Guerra no Iraque, iniciada em 2003 sob liderança dos Estados Unidos.

"Apesar dos fracassos dos serviços de Inteligência e de outros erros que já reconheceu, o presidente Bush continua considerando que o mundo inteiro está melhor sem Saddam Hussein no poder", declarou o porta-voz do ex-presidente, que foi responsável pela invasão ao Iraque.

Há um enorme "reconhecimento da ação e do sacrifício das forças americanas e da coalizão durante a guerra contra o terror", disse o porta-voz Freddy Ford, acrescentando que Bush ainda não havia lido o “Relatório Chilcot” divulgado em Londres.

O documento faz um balanço da política do então primeiro-ministro britânico Tony Blair em 2003. O texto diz que a invasão ao Iraque foi prematura e mal preparada, e sustenta que ele prometeu ao colega americano que iria segui-lo "acontecesse o que acontecesse".

O ex-premiê apresentou suas desculpas pelos erros apontados no relatório, mas defendeu a decisão de ir à guerra no Iraque. Para ele, a invasão fez do mundo um lugar "mais seguro".

O alto escalão do governo Barack Obama evitou comentar a divulgação do relatório britânico. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, limitou-se a lembrar que a oposição de Obama à guerra no Iraque é "bem conhecida".

Obama teve "de administrar as consequências dessa catastrófica decisão durante toda sua presidência. Outros presidentes deverão fazer o mesmo (...). É importante que os Estados Unidos (...) aprendam as lições de seus erros passados", completou. /AFP