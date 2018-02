Ex-presidente argentino está em prisão domiciliar Um dia depois de ser preso por sua vinculação com o crime e o desaparecimento de 20 guerrilheiros, o ex-presidente argentino Leopoldo Galtieri foi transportado para casa por causa de um problema cardíaco. A prisão domiciliar foi solicitada por seu advogado de defesa, que alegou que o ex-militar de 76 anos sofre de um sério problema cardiovascular, pelo qual deve se submeter a um tratamento que o leva ao Hospital Militar três vezes por semana. Segundo indicaram fontes judiciais, Galtieri deverá permanecer em repouso nas próximas 48 horas, e depois será interrogado pela Justiça. O juiz federal Claudio Bonadío terá dez dias úteis, depois do interrogatório, para decidir a situação do processo do ex-militar, que por ter mais de 70 anos poderia se beneficiar de uma prisão domiciliar permanente. Galtieri foi detido na quinta-feira por ordem de Bonadío, por causa do seqüestro, torturas e desaparecimento de cerca de 20 guerrilheiros do grupo Montoneros em 1980 durante a ditadura, na qual desapareceram 30 mil pessoas.