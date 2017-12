Ex-presidente Belaunde Terry morre aos 89 anos O ex-presidente peruano Fernando Belaunde Terry, figura-chave da redemocratização da América Latina, morreu nesta terça-feira, em Lima, aos 89 anos, em conseqüência de um derrame cerebral sofrido no dia 24 último, informou seu médico Carlos Vallejos. Eleito presidente em 1963, Belaunde, fundador do partido Ação Popular, foi deposto em 1968 por um golpe militar. Após um exílio de oito anos nos Estados Unidos, ele voltou a ser eleito chefe de Estado em 1980, pondo fim a 12 anos de ditadura militar. "Expresso minha profunda tristeza pelo falecimento de um democrata exemplar, o paradigma da democracia honrada do Peru", lamentou o presidente Alejandro Toledo.