Ex-presidente Bush diz que ataques a McCain são 'injustos' O ex-presidente norte-americano George H. Bush conclamou na segunda-feira os conservadores descontentes a se unirem em torno da candidatura de John McCain à Casa Branca, qualificando de "flagrantemente injustas" as críticas lançadas contra o senador. Bush, que é pai do atual presidente, George W. Bush, se disse magoado com os ataques vindos da ala conservadora do Partido Republicano contra McCain, que já tem praticamente assegurada a vitória na convenção que vai definir o candidato do partido para as eleições de novembro. Muitos conservadores vêem McCain com desconfiança devido a suas posições centristas em questões como imigração ilegal e reforma do financiamento eleitoral e por ter inicialmente votado contra as isenções fiscais promovidas pelo governo de George W. Bush. Convencer esse eleitorado a votar em McCain será essencial para levá-lo à vitória em novembro contra os democratas, desde que ele não afaste republicanos moderados e independentes. "Seu caráter foi forjado no cadinho da guerra [do Vietnã, onde McCain atuou]. Seu compromisso com a América está além de qualquer dúvida", disse Bush ao lado da esposa, Barbara, e de McCain em entrevista coletiva num hangar do aeroporto de Houston. "Se andam por aí, vocês ouvem essas críticas, e acho que elas são flagrantemente injustas. Ele tem um histórico conservador sólido, mas não está acima de buscar o outro lado", afirmou. "Então ouço essas críticas, e Barbara sabe que fico um pouco chateado com elas, francamente", acrescentou Bush, que qualificou as críticas como "absurdas". Bush-pai disse que até o já falecido presidente Ronald Reagan, ícone dos conservadores, enfrentou ataques vindos da direita, e citou diversos trechos de diários escritos por Reagan nos primeiros de seus oito anos na Casa Branca. Num dos trechos, Reagan mencionava uma crítica por "traição da causa conservadora". Em outro, a publicação "Conservative Digest" acusava Reagan de ser "uma espécie de conservador vira-casaca". "Nós, como partido, devemos nos unir, avançar e atrair não só membros do nosso próprio partido, mas independentes e os chamados 'democratas de Reagan"', disse McCain na entrevista coletiva depois de receber o apoio de Bush-pai.