Ex-presidente Bush inicia participação na campanha eleitoral do irmão Jeb

WASHINGTON - O pré-candidato republicano Jeb Bush anunciou na quinta-feira 11 que seu irmão e ex-presidente, George W. Bush, vai reforçar sua campanha eleitoral a partir da próxima semana, em uma nova tentativa para fazer sua candidatura decolar.

"Honrado de ter meu irmão ao meu lado na campanha", postou Jeb Bush no Twitter, referindo-se a um ato público previsto para a próxima semana na cidade de Charleston, na Carolina do Sul. Será a primeira vez do ex-presidente ao lado do irmão na corrida pela indicação republicana, desde que Jeb lançou sua campanha em junho do ano passado.

Honored to have my brother joining me on the trail this week. Join us Monday in Charleston. https://t.co/HETjKZiZZJ — Jeb Bush (@JebBush) 11 fevereiro 2016

A aparição de George W. Bush ocorre quase um ano depois de Jeb ter declarado que "eu sou eu, e minhas opiniões são definidas por meu próprio pensamento e por minhas próprias experiências". Na época, o objetivo era se descolar o máximo possível do ex-presidente e de seu complicado legado: a invasão ao Iraque e uma profunda crise econômica nos EUA.

Desde que deixou a Casa Branca, em janeiro de 2009, George W. Bush manteve um baixo perfil público e, talvez por essa ausência, seu nível de aprovação melhorou marginalmente. Uma pesquisa realizada em junho do ano passado pela rede CNN mostrou que 52% dos americanos têm uma impressão favorável do ex-presidente.

A Carolina do Sul, onde Jeb Bush e os outros cinco pré-candidatos republicanos disputam as próximas primárias, pode ser um território favorável. Na campanha eleitoral de 2000, George W. Bush venceu as primárias nesse Estado com 53% dos votos. /AFP