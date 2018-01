Ex-presidente Carter pode ir a Cuba O governo norte-americano estuda a possibilidade de permitir que o ex-presidente Jimmy Carter vá a Cuba este ano. Caso a autorização seja concedida, o governo do presidente George W. Bush pedirá a Carter que pressione pelo respeito aos direitos humanos na ilha, disse um porta-voz oficial. O Departamento do Tesouro, responsável pelas autorizações para viagens a Cuba, estuda o assunto, disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. Segundo as leis atuais, quem deseja ir a Cuba por razões humanitárias deve solicitar autorização à Agência de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, afirmou uma porta-voz do departamento. Os solicitantes devem fazer o pedido por escrito com material e documentos sobre seus planos de estadia na ilha. A porta-voz afirmou não saber se o pedido de Carter já foi aprovado.