Ex-presidente Carter visitará Cuba em maio O ex-presidente americano Jimmy Carter visitará Cuba entre 12 e 17 de maio próximo para conversar com o presidente cubano, Fidel Castro, "e com cubanos de todas as tendências", anunciou hoje o próprio ex-governante dos EUA. "Não espero que esta viagem mude o governo cubano ou suas políticas, mas é uma oportunidade para explorar assuntos de interesse mútuo entre nossos cidadãos e para compartilhar idéias sobre como melhorar as relações entre EUA e Cuba", disse Carter. A viagem do ex-mandatário americano - a mais destacada personalidade política americana a visitar a ilha desde que Fidel chegou ao poder, em 1959 - recebeu a aprovação do governo de Washington, que precisa emitir uma autorização especial para qualquer cidadão americano que queira visitar Cuba, país em relação ao qual mantém um embargo econômico de quatro décadas. No entanto, a Casa Branca deu a entender que espera que a visita de Carter sirva para exercer novas pressões sobre o governo cubano em matéria de respeito aos direitos humanos. Nesse mesmo sentido se expressaram recentemente as organizações de exilados cubanos anticastristas.