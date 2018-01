Ex-presidente chileno questiona patrimônio de Pinochet O ex-presidente chileno Patricio Aylwin colocou em dúvida a honra do ex-ditador Pinochet por ter "rompido a tradição de austeridade" dos chefes de Estado do país durante seu extenso mandato de 16 anos e meio. Em entrevista concedida ao jornal La Tercera, Aylwin atenta para o fato de o general ter adquirido "demasiadas propriedades". Aylwin também criticou seu sucessor, o ex-presidente Eduardo Frei, por encerrar uma investigação sobre Augusto Pinochet Hiriart, filho mais velho do ex-ditador, por um obscuro negócio com o Exército pelo qual recebeu US$ 3 milhões. Aylwin e Frei são do Partido Democrata Cristão. Aylwin foi presidente chileno entre 1990 e 1994.