Ex-presidente da Costa Rica é secretário-geral da OEA O ex-presidente da Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, foi eleito, por aclamação, secretário-geral da Organização de Estados Americanos (OEA). Rodríguez, de 64 anos, terá um mandato de cinco anos à frente da OEA, com possibilidade de apenas uma reeleição imediata. Sua eleição encerra um ciclo de 50 anos, no qual a Costa Rica vinha tentando instalar um representante no mais alto cargo da OEA. Rodríguez substituirá o colombiano César Gaviria. É a primeira vez que um secretário-geral é eleito por aclamação desde a criação da atual estrutura da OEA, em 1948. Rodríguez, que foi candidato único, recebeu o apoio unânime dos 34 países-membros.