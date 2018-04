Ex-presidente da Guatemala é preso por desviar dinheiro

Os EUA acusaram Portillo de furtar doações estrangeiras que estavam destinadas à compra de livros infantis para bibliotecas públicas na Guatemala.

O procurador-geral da Guatemala, Amílcar Velásquez, disse que Portillo, de 58 anos, foi preso na província de Izabal, 300 quilômetros ao norte da Cidade da Guatemala.

Portillo é acusado de usar bancos estrangeiros para lavar milhões de dólares. O procurador-geral do governo americano, Preet Bharara, disse que Portillo converteu "o escritório da presidência da Guatemala em seu caixa eletrônico pessoal", quando governou o país centro-americano entre 2000 e 2004. A Justiça americana diz que Portillo desviou US$ 1,5 milhão doados pelo governo de Taiwan para a compra de livros escolares infantis. Portillo também teria desviado no período US$ 14 milhões dos cofres do governo guatemalteco.

Ao finalizar seu mandato, Portillo foi viver na Cidade do México, onde permaneceu até 2008, quando foi extraditado à Guatemala para responder às acusações de ter desviado os US$ 14 milhões do governo.